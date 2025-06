Ad Alanya Gottardi/Orsi Toth sconfitte in finale

ALANYA (TURCHIA) -Si è chiusa al secondo posto l’avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel terzo Challenge del Beach Pro Tour 2025, conclusosi oggi ad Alanya (Turchia). Il duo italiano, forte dei cinque successi su cinque gare disputate, non è riuscito ad aggiudicarsi l’ultima sfida della manifestazione turca; a vincere è stata la Svizzera delle sorelle Anouk e Zoé Vergé-Dépré, vincitrici in finale al tie-break 2-1 (21-15, 12-21, 15-13).

Dopo aver staccato il pass per la finalissima, grazie al successo ottenuto ieri nel derby azzurro contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi, questo pomeriggio il duo federale non è riuscito a confermarsi. Dopo un primo set chiuso con le svizzere avanti (21-15), nel secondo parziale la coppia guidata dal Direttore Tecnico Caterina De Marinis ha tirato fuori gli artigli, aggiudicandosi di forza con un +9 il set (12-21). Nulla da fare nella terza frazione di gioco, con la Svizzera che ha infine chiuso i conti sul 15-13. Ottimo torneo e buonissimo secondo posto per le azzurre che è arrivato dopo i tre quinti posti consecutivi conquistati negli ultimi tre Elite16 di Saquarema (Brasile), Brasilia (Brasile) e Ostrava (Repubblica Ceca); cinque successi su sei gare giocate e tante note positive per la coppia federale in vista delle prossime uscite.

Ad aprire il pomeriggio è andata in scena la finale 3°/4° posto. Dopo un primo set che ha visto avanti le francesi Vieira/Chamereau 1-0 (21-10), Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno poi dovuto abbandonare il terreno di gioco per un infortunio occorso alla seconda. In una fase di equilibrio all’inizio del secondo parziale (5-3 per Vieira/Chamereau), l’Italia è stata costretta poi ad abbandonare anzitempo la manifestazione. Uno stop che non scalfisce il buon percorso fatto dalle due giocatrici che, al contrario, hanno fornito buonissime indicazioni in vista dei prossimi impegni.