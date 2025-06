Cev Beach Nations Cup 2025: al via domani la tappa di Messina

MESSINA-Prenderà il via domani, martedì 17 giugno, per concludersi il giorno seguente, mercoledì 18 giugno, la Cev Beach Nations Cup 2025 a Messina. La spettacolare cornice di Piazza Duomo ospiterà sia il torneo maschile (Pool E), sia quello femminile (Pool D). Cottafava/Dal Corso e Rossi/Viscovich saranno le coppie azzurre ai nastri di partenza nel tabellone maschile, mentre, Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Sestini saranno quelle impegnate nel femminile. Claudia Scampoli scenderà sulla sabbia sicula in coppia con Eleonora Sestini visto l’infortunio occorso alla compagna Giada Bianchi, nella finale per il terzo posto nel Challenge di Alanya (Turchia), che ha costretto il duo federale di Caterina De Marinis a ritirarsi anzitempo dal match.

Dal 17 al 20 luglio sarà poi la città portoghese di Espinho ad ospitare la fase finale della manifestazione.