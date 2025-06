Formazioni italiane fuori dalla finali di CEV Nations Cup 2025

MESSINA-Va in archivio a Messina la Fase Preliminare della CEV Nations Cup 2025. Disco rosso per le coppie italiane che hanno centrato l'obiettivo qualificazione. Non sono stati sufficienti alle formazioni italiane il terzo posto nel femminile e il secondo nel maschile per entrare nella Fase Finale del torneo, appuntamento in programma dal 17 al 20 luglio a Espinho.