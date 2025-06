Si è concluso a Messina il terzo Future italiano

Dopo esser stati rivali sulla sabbia di Caorle (VE) nella finalissima della prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025, Alex Ranghieri e Tobia Marchetto hanno dunque unito le forze nel torneo siciliano e il risultato è stato più che positivo. Ranghieri/Marchetto hanno infatti superato la fase a gironi al comando della Pool D grazie alle vittorie contro i cechi Pala/Sotola (21-15, 21-18) e contro i danesi Mollgaard/Houmann (21-18, 16-21, 15-10), per poi superare gli inglesi Bello/Gleed (21-17, 21-18) e nuovamente la Danimarca di Mollgaard/Houmann (21-16, 21-16) rispettivamente nei quarti di finale e in semifinale. In finale la coppia Ranghieri/Marchetto si è confermata superando al tie-break (21-18, 18-21, 15-13) la formazione federale composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, ottenendo così il quinto successo consecutivo e il conseguente successo della tappa messinese. A salire sul terzo gradino del podio i danesi Mollgaard/Houmann, grazie al 2-0 (21-17, 23-21) inflitto ai tedeschi Hopt/Pfretzschner; quinto posto finale per Enrico Rossi e Marco Viscovich, Tiziano Andreatta e Davide Benzi, e Matteo Cecchini e Marco Ulisse, mentre Riccardo Iervolino e Filippo Garra hanno invece chiuso la manifestazione al tredicesimo posto.

Cinque vittorie e un solo set perso nel tabellone femminile per Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova; la formazione ceca, dopo i tre successi ottenuti contro Knoblochova/Petrikova (Repubblica Ceca), Menia/Annique (Svizzera) e Florian/Serrano (Spagna), in semifinale hanno superato nuovamente 2-0 (21-17, 21-14) le compagne di nazionale Knoblochova/Petrikova, prima di ottenere il successo più importante in finale contro la coppia elvetica composta da Menia Bentele e Annique Niederhauser, superata 23-21, 21-19. Terzo posto finale per le il duo K. Pavelkova/A. Pavelkova, vittorioso con un netto 2-0 (21-14, 21-16) nel derby tutto ceco contro Knoblochova/Petrikova. Quinta posizione finale per Aurora Mattavelli e Margherita Tega, nono posto per Eleonora Sestini e Rachele Mancinelli e tredicesimo posto invece per Luna Cicola e Andrea Marina Nucete ed Erika Ditta e Cindy Lee Fezzi.