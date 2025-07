A Montesilvano vernissage per la seconda Tappa Gold del C.Italiano

Le parole del Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis

«La tappa di Montesilvano si conferma, anno dopo anno, tra gli appuntamenti più importanti del calendario nazionale. La Federazione Italiana Pallavolo, e in particolare il settore beach volley, guardano con orgoglio e convinzione alla possibilità di rendere questa presenza stabile nel tempo. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale rilevanza e continueremo a sostenere con convinzione il CR FIPAV Abruzzo ».

Le parole del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Abruzzo, Mattia Di Gregorio

«Il CR FIPAV Abruzzo è pronto, tutto l’Abruzzo è pronto per ospitare a Montesilvano la tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley – Tappa Gold Fonzies. Non solo sport di altissimo livello, ma anche una grande partecipazione giovanile: avremo infatti il piacere di accogliere tanti giovani talenti accanto ai grandi campioni. Montesilvano sarà il cuore pulsante del beach volley per tutta la settimana. Ringrazio l’amministrazione comunale e la Regione Abruzzo per il loro costante impegno e sostegno alla nostra disciplina ».

Le parole di Fabio Galli, Coordinatore delle attività beach volley per la FIPAV

«Avremo circa 350 atleti in gara tra Under 18, Under 20 e Assoluto, pronti a disputare oltre 300 partite in un clima di grande spettacolo sportivo. Ma questo evento ha anche un impatto sociale, turistico ed economico: muove persone, crea relazioni, valorizza il territorio. Un grazie sentito all’amministrazione comunale per il supporto logistico e al Comitato Regionale FIPAV Abruzzo, motore operativo dell’evento. Abbiamo investito per migliorare ancora, soprattutto sull’area di gioco: il nuovo layout dell’arena ne è un esempio. L’obiettivo è chiaro: fare di Montesilvano un punto fermo del beach volley italiano ».

Le parole di Christian Di Berardino, Responsabile del settore Beach Volley del Comitato Regionale FIPAV Abruzzo.

«Il beach volley in Abruzzo sta crescendo sotto ogni punto di vista. Siamo pronti a partire con una settimana di grande sport, che vedrà protagonisti sia i campioni affermati che tantissimi giovani. Lunedì prenderà il via il Campionato Italiano Giovanile Under 18 con 60 coppie iscritte (30 maschili e 30 femminili), mentre mercoledì sarà la volta dell’Under 20, anch’esso con 60 coppie. Questi numeri confermano il crescente entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco: il beach volley si sta affermando sempre di più nella nostra regione ».

Le parole del l’Assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei

«Per il quinto anno consecutivo, Montesilvano ospita con entusiasmo la Tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. L’arena allestita è un vero e proprio villaggio dello sport, un luogo straordinario che rappresenta l’impegno della città in questa direzione. L’evento è ormai un appuntamento fisso del nostro programma estivo e, insieme alla Fipav Abruzzo, siamo lieti di portare avanti questa collaborazione. Da venerdì a domenica andranno in scena le gare del Campionato Assoluto maschile e femminile, ma già da lunedì partiranno le competizioni giovanili: sarà una settimana di puro spettacolo ».