C.Italiano: definito a Montesilvano il quadro dei Quarti di Finale

Da segnalare la presenza all’evento dei due Direttori Tecnici delle squadre nazionali Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, per seguire tutti gli azzurri impegnati nel torneo che, come noto, assegnerà anche il primo titolo italiano stagionale: la Coppa Italia.

Conclusa la seconda giornata di gare della seconda tappa Gold Fonzies stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley . Sul lungomare adriatico si sono disputate quest’oggi le partite delle pool e gli ottavi di finale (40 match totali, 20 per genere); è stato dunque definito il quadro completo dei quarti di finale in programma nella giornata di domani, domenica 13 luglio, a partire dalle ore 8.15.

Il tabellone femminile-

Due vittorie in altrettante partite delle rispettive pool per They/Breidenbach, Rottoli/Shpuza; Gottardi/Scampoli e Puccinelli/Belliero Piccinin, che hanno dunque permesso a queste formazioni di staccare il pass diretto per i quarti di finale. Benazzi/Ditta, Sanguigni/Balducci; Gradini/Frasca e Mancinelli/Sestini sono dovute passare invece per gli ottavi di finale per poter tornare in campo nella giornata di domenica.

Il quadro dei quarti di finale-Domenica 13 luglio

F - Ore 10.15, Campo Fonzies: Chiara They/Sara Breidenbach-Giada Benazzi/Erika Ditta

F - Ore 10.15, Campo Freddy: Camilla Sanguigni/Sofia Balducci-Sharin Rottoli/Oriola Shpuza

F - Ore 11.15, Campo Fonzies: Valentina Gottardi/Claudia Scampoli-Alice Gradini/Federica Frasca

F - Ore 11.15, Campo Freddy: Rachele Mancinelli/Eleonora Sestini-Jessica Belliero Piccinin/Claudia Puccinelli

Il tabellone maschile-

Due vittorie su due nei rispettivi gironi e accesso diretto ai quarti di finale per Sacripanti/Titta, Spadoni/Luisetto; Ranghieri/Alfieri e, infine, Krumins/Caminati. Queste compagini sono state raggiunte, dopo la vittoria negli ottavi di finale, da Martino/Podestà, Dal Corso/Mancini; Lupo/Borraccino e Manni/Windisch.

Il quadro dei quarti di finale-Domenica 13 luglio

M - Ore 8.15, Campo Fonzies: Mauro Sacripanti/Giacomo Titta-Matteo Martino/Simone Podestà

M - Ore 8.15, Campo Centrale: Gianluca Dal Corso/Filippo Mancini-Giacomo Spadoni/Michele Luisetto

M - Ore 9.15, Campo Fonzies: Alex Ranghieri/Manuel Alfieri-Daniele Lupo/Davide Borraccino

M - Ore 9.15, Campo Freddy: Fabrizio Manni/Jakob Windisch-Davis Krumins/Marco Caminati