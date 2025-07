C.Italiano: la Coppa Italia a Ranghieri/Alfieri e They/Breidenbach

Doppietta Gold per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e Chiara They e Sara Breidenbach, che, dopo la vittoria nella prima tappa Gold Fonzies di Caorle, si ripetono anche sul lungomare di Montesilvano, in una Fonzies Arena gremita, e conquistano la Coppa Italia. Per Alfieri e per le ragazze si tratta tra l’altro di una conferma dato che, anche nel 2024, avevano alzato al cielo il trofeo.

Percorso perfetto per entrambe le coppie prime classificate, con cinque vittorie in altrettante partite disputate nel torneo; due su due nelle pool da sommare ai successi ai quarti di finale, in semifinale e nell’atto conclusivo. Netta supremazia dunque per queste due formazioni che salgono ancora una volta sul gradino più alto del podio in questo inizio di stagione del Campionato Italiano Assoluto. Chiara They e Sara Breidenbach, oltre a Caorle, hanno vinto anche la tappa di Catania: tre primi posti in quattro tappe totali disputate sino ad ora per le vicecampionesse d’Italia in carica.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, dei presidenti del CR FIPAV Abruzzo e del CT FIPAV Abruzzo Sud-Est Mattia Di Gregorio e Simone Bruni, del consigliere federale FIPAV Silvia Strigazzi, del sindaco del Comune di Montesilvano Ottavio De Martinis e dell’assessore allo sport del Comune di Montesilvano Alessandro Pompei.

Il premio di MVP maschile ad Alex Ranghieri e quello femminile a Chiara They sono stati consegnati dal Presidente ISMEA Livio Proietti. ISMEA, insieme al Ministero dell'agricoltura, è l'ideatrice della Campagna di promozione della filiera della pasta.

La cronaca delle finali 1°-2° posto

Rangheri/Alfieri – Spadoni/Luisetto 2-0 (21-15, 21-14)

Primo set dove Ranghieri e Alfieri tengono sempre a debita distanza gli avversari (9-6, 12-9, 14-10) dopo una brevissima parità iniziale sul 3-3. Sul punteggio di 20-15 è un muro di Alex Ranghieri su Michele Luisetto a chiudere i giochi della prima frazione.

Nel secondo parziale Spadoni e Luisetto non riescono a reagire e gli avversari prendono subito il largo (6-3, 8-4) prima e (13-7, 15-10) dopo. Sul finale è ancora Ranghieri a chiudere i conti piazzando il pallone del 21-14.

They/Breidenbach - Gradini/Frasca 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

Nel primo set Gradini e Frasca premono subito sull’acceleratore e, dopo un breve equilibrio iniziale sul 4-4, prendono il largo (5-8, 12-16, 15-19). They e Breidenbach provano ad accorciare le distanze portandosi a -2 sul 17-19 costringendo coach Abbiati a chiamare il time-out; al rientro sulla sabbia però un doppio attacco di Gradini chiude il primo set con il punteggio di 18-21.

They e Breidenbach non accusano minimamente il colpo subito e comandano il secondo parziale per tutta la sua durata. L’inizio si apre con un (5-2, 8-6), prosegue con un (12-7, 17-9) e si archivia sul 21-15.

Il tie-break vive un primo momento di equilibrio sul 4-4 fino a quando They e Breidenbach non trovano il primo allungo (7-5, 9-7, 11-8). In questo esatto momento sale in cattedra Sara Breidenbach; due difese importanti con conseguente attacco, alzata perfetta per Chiara They e punto finale del 15-8.

I risultati delle finali

M – 3°-4° posto | Matteo Martino/Simone Podestà - Davis Krumins/Marco Caminati 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

F - 3°-4° posto | Jessica Belliero Piccinin/Claudia Puccinelli - Sharin Rottoli/Oriola Shpuza 0-2 (16-21, 14-21)

M – 1°-2° posto | Giacomo Spadoni/Michele Luisetto - Alex Ranghieri/Manuel Alfieri 0-2 (15-21, )

F - 1°-2° posto | Chiara They/Sara Breidenbach - Alice Gradini/Federica Frasca 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

I prossimi appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2025

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale