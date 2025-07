Beach Volley: Ranghieri/Alfieri e They/Breidenbach dominano a Montesilvano e conquistano la Coppa Italia

Sul gradino più alto del podio, a festeggiare una clamorosa "doppietta Gold", sono salite le coppie formate da Alex Ranghieri/Manuel Alfieri nel maschile e Chiara They/Sara Breidenbach nel femminile. Entrambe le formazioni, reduci dalla vittoria nella prima tappa Gold Fonzies a Caorle, hanno saputo ripetersi con autorità sul lungomare abruzzese, conquistando meritatamente la Coppa Italia.

Conferme e dominio: percorso netto per i vincitori

Per Ranghieri e Alfieri, e per They e Breidenbach, si tratta di un successo che sa di conferma: già nel 2024 avevano alzato al cielo il trofeo della Coppa Italia. Il loro percorso a Montesilvano è stato impeccabile, con cinque vittorie su cinque partite disputate, dimostrando una netta superiorità. Due successi nelle pool, poi vittorie nette ai quarti di finale, in semifinale e nell'atto conclusivo.

In particolare, Chiara They e Sara Breidenbach si stanno rivelando le assolute protagoniste di questo inizio di stagione, vantando tre primi posti su quattro tappe totali finora disputate (Caorle, Catania e ora Montesilvano), confermando il loro status di vicecampionesse d'Italia in carica.

Un parterre d'eccezione alle premiazioni

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, tra cui i presidenti del CR FIPAV Abruzzo (Mattia Di Gregorio) e del CT FIPAV Abruzzo Sud-Est (Simone Bruni), la consigliera federale FIPAV Silvia Strigazzi, e le autorità locali del Comune di Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore allo sport Alessandro Pompei.

I titoli di MVP maschile e femminile sono stati assegnati rispettivamente ad Alex Ranghieri e Chiara They, consegnati dal Presidente ISMEA, Livio Proietti. ISMEA, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, ha promosso la filiera della pasta con uno stand dedicato all'evento, a sottolineare il legame tra sport e sana alimentazione.

Le cronache delle finali 1°-2° posto

Finale maschile: Ranghieri/Alfieri vs Spadoni/Luisetto 2-0 (21-15, 21-14)

Ranghieri e Alfieri hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute del primo set, mantenendo sempre un vantaggio confortevole (9-6, 12-9). Nonostante un breve equilibrio iniziale, il muro decisivo di Alex Ranghieri su Michele Luisetto ha chiuso il set sul 21-15. Nel secondo parziale, Spadoni e Luisetto non sono riusciti a reagire, permettendo agli avversari di prendere subito il largo (6-3, 8-4). Ancora Ranghieri ha sigillato la vittoria con il punto finale del 21-14, chiudendo il match con autorità.

Finale femminile: They/Breidenbach vs Gradini/Frasca 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

La finale femminile ha regalato maggiori emozioni. Nel primo set, Gradini e Frasca sono partite aggressive, portandosi in vantaggio dopo un inizio equilibrato (5-8, 12-16). Nonostante il tentativo di rimonta di They e Breidenbach fino al 17-19, un doppio attacco di Gradini ha chiuso la frazione sul 18-21. La reazione di They e Breidenbach nel secondo set è stata perentoria: hanno dominato l'intero parziale (5-2, 8-6, poi 12-7, 17-9), chiudendo con un netto 21-15. Il tie-break ha visto un primo equilibrio (4-4), prima che They e Breidenbach trovassero l'allungo decisivo (7-5, 9-7). A chiudere i conti è stata una superba Sara Breidenbach con due difese chiave e un'alzata perfetta per Chiara They, che ha sigillato il 15-8 finale.

Tutti i risultati delle finali

M – 3°-4° posto: Matteo Martino/Simone Podestà b. Davis Krumins/Marco Caminati 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

Matteo Martino/Simone Podestà b. Davis Krumins/Marco Caminati 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) F - 3°-4° posto: Sharin Rottoli/Oriola Shpuza b. Jessica Belliero Piccinin/Claudia Puccinelli 2-0 (21-16, 21-14)

Sharin Rottoli/Oriola Shpuza b. Jessica Belliero Piccinin/Claudia Puccinelli 2-0 (21-16, 21-14) M – 1°-2° posto: Alex Ranghieri/Manuel Alfieri b. Giacomo Spadoni/Michele Luisetto 2-0 (21-15, 21-14)

Alex Ranghieri/Manuel Alfieri b. Giacomo Spadoni/Michele Luisetto 2-0 (21-15, 21-14) F - 1°-2° posto: Chiara They/Sara Breidenbach b. Alice Gradini/Federica Frasca 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

---