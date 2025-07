Universiadi: buona la prima per le coppie italiane

DUISBURG (GERMANIA)- Allo Sportpark di Duisburg, sono arrivate due vittorie nei rispettivi esordi alle Universiadi per Erika Ditta ed Eleonora Sestini e per Riccardo Iervolino e Filippo Mancini. Nel tabellone femminile la coppia Sestini/Ditta ha superato con un netto 2-0 (21-15, 21-16) le colombiane Juana/Sara nella prima uscita della Pool E. La formazione azzurra seguita da Cristiana Parenzan tornerà sulla sabbia domani alle ore 10.40 per affrontare la coppia di Cina Taipei Chen A.T./Lin C.A., mentre la terza uscita e ultima uscita della fase a gironi è in programma mercoledì 23 luglio alle ore 9 contro le thailandesi Salinda/Patcharaporn.