Universiadi: a segno le due coppie italiane

Eleonora Sestini ed Erika Ditta concludono la pool E con tre vittorie in altrettanti match. Questa mattina il duo ha superato con un secco 2-0 (23-21, 21-13) la Thailandia di M.Salinda/S.Patcharaporn conquistando dunque il primo posto nel girone. Sestini/Ditta torneranno in campo domani, giovedì 24 giugno alle ore 9.50, per gli ottavi di finale (avversario da definire).

Riccardo Iervolino e Filippo Mancini chiudono invece la pool B con due vittorie in tre gare disputate. In mattinata gli azzurrini hanno battuto 2-0 (21-13, 21-4) la coppia azera formata da Abdullayev/Nariman. Si attendono ora i sorteggi ufficiali per capire contro che formazione scenderanno in campo, sulla sabbia tedesca, nella giornata di domani.