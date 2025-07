Nel weekend a Marina di Modica la terza tappa Gold del campionato italiano

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- Da Gold a Gold. Da Montesilvano a Marina di Modica. L’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley si è disputato nel lungomare abruzzese di Montesilvano (PE), tappa che ha assegnato anche la Coppa Italia. Archiviato il primo trofeo dell’anno, la macchina organizzativa federale si sposterà ora in Sicilia; sarà infatti Marina di Modica (RG) ad ospitare il quinto appuntamento del circuito tricolore, nonché terza tappa Gold Fonzies stagionale, da venerdì 1 a domenica 3 agosto.

Venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche con 18 coppie in campo nel tabellone femminile e 24 in quello maschile; al main draw si qualificheranno 6 di queste formazioni. Sabato si entrerà nel vivo della manifestazione con i match del tabellone principale, composto da 4 gironi da 4 coppie ciascuno e gli ottavi di finale, mentre domenica sarà la giornata nella quale si disputeranno quarti di finale, semifinali e finali.