D USSELDORF (GERMANIA)- Importante vittoria ai Campionati europei di Dusseldorf all’esordio nella Pool A per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; le azzurre, coppia numero uno del seeding, si sono infatti imposte con un netto 2-0 (21-17, 21-16) sulle lituane Leva Dumbauskaite e Gerda Grudzinskaite, successo che ha dunque garantito alle atlete di Caterina De Marinis un posto nei sedicesimi di finale. Archiviato il debutto di oggi, il team federale tornerà in campo domani, giovedì 31 luglio alle ore 10, contro le ceche Kylie Neuschaeferova e Marie-Sara Stochlova, team vincitore all’esordio contro le ucraine Davidova/Khmil, superate 21-18, 22-20; in caso di vittoria per le azzurre si aprirebbero le porte degli ottavi di finale.

Sconfitta al debutto in mattinata e vittoria nel pomeriggio, nella Pool F, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi; team testa di serie numero sei del seeding. La formazione tricolore è stata superata, nel primo match di giornata, al terzo set (21-19, 15-21, 9-15) dalle tedesche Hanna-Marie Schieder e Karla Borger; dopo aver vinto il primo parziale 21-19, le azzurre hanno subito la rimonta delle padrone di casa sia nella seconda frazione di gioco, persa 15-21, sia al tie-break, chiuso 9-15 per la formazione tedesca. Nella fondamentale sfida pomeridiana, invece, la compagine federale ha invertito il trend negativo, superando e conseguentemente eliminando dal torneo le finlandesi Sinisalo/Lahti con un secco 2-0 (21-17, 21-14). Scampoli/Bianchi scenderanno di nuovo in campo nella giornata di domani, giovedì 31 luglio, per i sedicesimi di finale (orario e avversario da definire).