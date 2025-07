Beach volley: europei femminili, Gottardi/Orsi Toth passano il turno

percorso netto finora per le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella pool A dei Campionati Europei di beach volley , in corso di svolgimento al Rochus Club di Düsseldorf (Germania), che permette alle azzurre di approdare direttamente agli ottavi di finale. La coppia federale, infatti, dopo il successo ottenuto nella giornata di ieri, per 2-0 (21-17, 21-16) sulle lituane Leva Dumbauskaite e Gerda Grudzinskaite, ha superato questa mattina anche il team della Repubblica Ceca composto da Kylie Neuschaeferova e Marie-Sara Stochlova con il punteggio di 2-0 (21-10, 21-17). Due vittorie in altrettante partite del girone permettono dunque alla coppia del DT Caterina De Marinis di accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo, in programma nella giornata di domani, venerdì 1 agosto (orario e avversario da definire), senza dover giocare i sedicesimi (turno disputato dalle coppie con una vittoria e una sconfitta nella pool).