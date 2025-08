Beach volley: europei, vittoria e passaggio ai quarti per Gottardi/Orsi Toth

Questa mattina, ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania), Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno superato agli ottavi di finale le padrone di casa Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne in rimonta al tie-break 2-1 (16-21, 21-19, 15-12) in un’ora di gioco. La coppia azzurra tornerà sulla sabbia, per conquistare l’accesso in semifinale, nel pomeriggio alle ore 17.50 contro un’altra compagine di casa: quella formata da Svenja Müller e Cinja Tillmann. Partita molto ostica dunque per Valentina e Reka; le azzurre affronteranno infatti le campionesse d’Europa in carica che, proprio nella precedente edizione della rassegna continentale, sulla sabbia olandese de L’Aia, avevano battuto in finale Gottardi/Menegatti.