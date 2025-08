Beach volley: la tappa Gold di Marina di Modica va a They/Breidenbach e Lupo/Borraccino

MODICA (RAGUSA)- E' terminata nel tardo pomeriggio la terza tappa Gold Fonzies stagionale del Campionato Italiano Assoluto. In Sicilia trionfano Chiara They e Sara Breidenbach nel torneo femminile e Daniele Lupo e Davide Borraccino in quello maschile. Caorle, Montesilvano e Marina di Modica. Tre su tre per They e Breidenbach che sono sempre più Gold. Anche in terra sicula il loro percorso è stato perfetto: due vittorie in altrettante partite del girone per 2-0, su Bernasconi/Meniconi e su Rottoli/Shpuza; 2-0 ai quarti contro Enzo/Fezzi; stesso punteggio in semifinale contro Benazzi/Ditta e unico set perso nell’atto conclusivo del torneo, ancora una volta contro le compagne dell’Open Beach Team Rottoli/Shpuza. Oltre alle tre tappe Gold Fonzies, They/Breidenbach hanno vinto anche a Catania; quattro primi posti, dunque, in cinque tappe di Campionato Italiano Assoluto disputatesi fino ad ora. In questo campionato la Sicilia sorride anche a Daniele Lupo e Davide Borraccino che centrano il secondo primo posto stagionale dopo quello ottenuto a fine giugno a Catania. I due atleti romani non hanno avuto di certo un cammino semplice in questa tappa, essendo dovuti partire dalle qualifiche. Nelle giornate di venerdì e sabato hanno ottenuto due vittorie per 2-0 nelle qualifiche su Paternò/Castello e su Camerani Bellucci, una vittoria e una sconfitta nella pool, rispettivamente contro Spadoni/Luisetto e Marchetto/Dal Molin e la vittoria per 2-0 agli ottavi contro Arezzo di Trifiletti/Bigarelli. Quest’oggi, invece, sono arrivate le vittorie decisive su Andreatta/Benzi (2-0 ai quarti di finale), su Alfieri/Iervolino (2-1 in semifinale) e contro Sacripanti/Titta (2-0 in finale). Il Campionato Italiano Assoluto è giunto a quattro tappe dal termine. Il prossimo appuntamento sarà a Cordenons (PN), dal 8 al 10 agosto.