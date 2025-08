Beach volley: il Campionato italiano fa tappa a Cordenons

CORDENONS (PORDENONE)- Proseguono da sud a nord dello stivale gli appuntamenti del circuito nazionale targato FIPAV; dopo la terza tappa Gold conclusasi lo scorso weekend a Marina di Modica (RG), la macchina organizzativa federale, dalla Sicilia, si è infatti spostata in Friuli Venezia Giulia per l’ormai consueto e tradizionale appuntamento estivo friulano. Prenderà il via venerdì 8 agosto al Centro Estate Viva di Cordenons (PN) la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Come ormai noto, quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw, sabato si disputeranno tutte le sfide della fase a gironi, compresi gli ottavi di finale, mentre domenica andranno in scena quarti di finale, semifinali e finali. Dieci coppie nel tabellone femminile e dieci in quello maschile cominceranno la loro avventura direttamente dal main draw.