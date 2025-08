Due coppie italiane entrano nel main draw di Baden

BADEN (AUSTRIA)- Nel torneo di Baden (Austria), quinto Challenge del Beach Pro Tour 2025, partenza positiva per i tandem maschili italiani mentre le due coppie femminili sono entrambe uscite sconfitte.

Nel tabellone maschile; due vittorie a testa e obiettivo main draw raggiunto per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e Alex Ranghieri e Marco Viscovich. Questa mattina Cottafava/Dal Corso hanno prima superato 2-0 (21-17, 21-18) i padroni di casa Klemen/Sponer, per poi avere la meglio anche sull’altra coppia austriaca Grossig/Seiser, superati 2-1 (21-15, 16-21, 15-13); Ranghieri/Alfieri hanno invece superato con un netto 2-0 (21-13, 21-12) i tedeschi Kirsten/Kossler nel primo turno, per poi confermarsi sempre con il risultato di 2-0 (21-16, 21-14) sugli inglesi Bialokoz/Batrane.

Nel tabellone femminile, qualifiche disputate nella giornata di ieri, sono arrivate invece due sconfitte nei rispettivi primi turni per Eleonora Sestini e Rachele Mancinelli, superate 2-1 (21-17, 14-21, 20-18) dalle polacche Okla/Kielak, e per Aurora Mattavelli e Margherita Tega, anche loro uscite sconfitte al terzo set (21-15, 15-21, 15-7) nella sfida contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.