Ottavi di Baden fatali a Ranghieri/Alfieri

Dopo le due vittorie ottenute nelle qualifiche contro Germania e Inghilterra, e dopo i due successi sulle due coppie tedesche Prfetzschner/Winter e Just/Huster nella fase a gironi (Pool G), gli azzurri questa mattina si sono dovuti arrendere al tie-break alla formazione statunitense composta da Miles Evans e Chase Budinger, chiudendo dunque la manifestazione al nono posto. Un ottavo di finale equilibrato tra le due compagini; dopo i primi due set estremamente equilibrati, il primo vinto dagli azzurri 22-20 e il secondo dagli statunitensi 19-21, il tie-break non è stato particolarmente fortunato per la formazione tricolore. Sono stati infatti gli azzurri comandare il gioco con il punteggio passato dal 4-1, 7-4, 9-6, fino sull’11-11, momento infatti della svolta che ha visto gli Stati Uniti trovare un importante break (11-14) che gli ha permesso di chiudere set e match sul 13-15. Nonostante la sconfitta altro buon percorso della formazione azzurra nel sesto torneo stagionale del Beach Pro Tour; per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri si tratta del terzo nono posto stagionale in un Challenge, dopo quelli ottenuti a marzo nello Yucatan (Messico) e a maggio a Xiamen (Cina).