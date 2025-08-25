They/Breindenbach e Alfieri/Ranghieri si impongono nella tappa di Vasto

VASTO (CHIETI) -Va in archivio a Vasto , sulla sabbia del Lido Acapulco, la settima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. A vincere, nel tabellone femminile, Chiara They e Sara Breindenbach, che in finale hanno superato Alice Gradini e Federica Frasca. Al maschile, la tre giorni di gare ha visto vincere Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, che hanno superato Simone Podestà e Matteo Martino. Per entrambe le coppie vincitrici, il successo ottenuto a Vasto rappresenta la seconda affermazione stagionale sulla sabbia abruzzese. They/Breidenbach e Alfieri/Ranghieri avevano infatti già conquistato la Coppa Italia a Montesilvano (PE), oltre ad aver trionfato nella Tappa Gold. Una doppietta significativa, che conferma il loro eccellente stato di forma.

Archiviato il weekend in Abruzzo, la macchina organizzativa federale si sposterà ora sul litorale molisano di Termoli (CB) per il penultimo appuntamento stagionale del circuito tricolore (29-31 agosto) prima della Finale di Bellaria Igea Marina, prevista nel primo fine settimana di settembre (5-7).

TABELLONE FEMMINILE-

Ancora un successo per il duo Chiara They e Sara Breidenbach. Nella finalissima del torneo, la coppia targata Open Beach ha superato con un secco 2-0 (21-18, 21-15) Alice Gradini e Federica Frasca. Vincitrici delle tre tappe Gold (Caorle, Montesilvano e Marina di Modica) e reduci dal secondo posto conquistato a Cordenons (PN), They e Breidenbach restano al comando della classifica provvisoria. Terzo gradino del podio per Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli che, nella finale 3°/4° posto, si sono imposte con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13) sulla coppia formata da Sara Franzoni e Eleonora Gili. Il premio MVP nel torneo femminile è andato a Chiara They.

TABELLONE MASCHILE-

Affermazione netta e primo posto nella classifica provvisoria in cassaforte per Manuel Alfieri e Alex Ranghieri che, nell’ultimo atto della manifestazione, hanno superato 2-0 (21-13, 21-18) Simone Podestà e Matteo Martino. Ancora una volta, il duo vincitore ha mostrato una straordinaria sintonia in campo, frutto di un’intesa tecnica e tattica affinata tappa dopo tappa. Per Podestà e Martino invece, si tratta del secondo posto consecutivo dopo quello conquistato a Cordenons (PN). A chiudere il podio, Daniele Lupo e Davide Borraccino che, in 37 minuti di gioco, hanno superato 2-0 (21-17, 21-16) Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. Il premio MVP nel torneo maschile è stato riconosciuto a Manuel Alfieri.