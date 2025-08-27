All''Elite 16 di Amburgo saranno protagoniste tre coppie italiane

AMBURGO (GERMANIA)- E' scattato ad Amburgo, in Germiania, il sesto Elite 16 del Beach Pro Tour 2025 , con l’iconico Am Rothenbaum Stadion che farà da proscenio ad uno dei tornei più attesi dell'intero circuito mondiale.

Sono tre le formazioni azzurre ai nastri di partenza, due nel tabellone femminile e una in quello maschile. Entrambe le coppie femminili partiranno direttamente dal main draw: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, formazione numero otto del torneo, faranno il proprio esordio nella Pool F domani alle ore 8.30 contro una compagine proveniente dalle qualifiche. Claudia Scampoli e Giada Bianchi debutteranno sempre domani mattina, alle ore 9.20, contro le olandesi Emi van Driel e Wies Bekhuis nella prima uscita del girone C.

Ottimo il risultato invece nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri, impegnati questa mattina nelle qualifiche, hanno superato 2-0 (21-16, 21-19) gli ucraini Sergiy Popov ed Eduard Reznik, centrando così l’accesso al tabellone principale. La formazione federale è stata successivamente inserita nella Pool B e tornerà sulla sabbia questa sera alle ore 17 contro gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot, team testa di serie numero due del torneo e proveniente dal quarto posto agli Europei di Dusseldorf.