Gottardi/Orsi Toth e Dal Corso/Viscovich vanno avanti ad Amburgo

Esordio positivo delle due azzurre che hanno superato le francesi Plachette/Richard, ai sedicesimi anche Gianluca e Marco che hanno all'attivo una sconfitta e una vittoria. Scampoli/Bianchi obbligate a vincere contro le ceche Kylie/Maixnerova dopo la sconfitta per mano delle tedesche Schürholz/Kunst
2 min
AmburgoGottardiOrsi Toth
AMBURGO (GERMANIA)- Risultati positivi per le coppie italiane nella seconda giornata del sesto Elite16 stagionale del Beach pro Tour 2025 in corso di svolgimento ad Amburgo in Germania. 

Fra le donne, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (pool F) hanno superato le francesi Plachette/Richard con il punteggio di 2-0 (26-24, 21-16), assicurandosi dunque almeno un posto nei sedicesimi di finale del torneo . 
Il duo azzurro tornerà in campo domani, venerdì 29 agosto alle ore 9.20, per sfidare un’altra coppia transalpina, quella formata da Clemence Viera e Aline Chamereau che ha battuto, nella prima gara del torneo, le ucraine Serdiuk/Romaniuk al tie-break 2-1 (17-21, 21-17, 21-9). La formazione vincente sarà qualificata direttamente agli ottavi di finale, mentre quella sconfitta dovrà disputare i sedicesimi. 

Esordio meno fortunato invece, nella pool C, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi che sono state battute dalle padrone di casa Schürholz/Kunst per 2-0 (21-17, 21-17).
Le azzurre riscenderanno sulla sabbia tedesca domani alle ore 12 per il match da dentro o fuori contro le ceche Kylie/Maixnerova, uscite anch’esse sconfitte dal primo match del girone contro le lettoni Tina/Anastasija per 2-0 (21-19, 21-12); una vittoria varrebbe i sedicesimi di finale, una sconfitta l’eliminazione dalla manifestazione. 

Nel tabellone maschile, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich hanno centrato l’accesso ai sedicesimi di finale. Nella giornata di ieri, dopo aver superato le qualifiche, il duo federale è stato superato con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-14) dagli olandesi Boermans/de Groot, mentre oggi ha trovato la vittoria che è valsa il passaggio del turno contro gli svizzeri Krattiger/Dillier per 2-0 (21-16, 21-15).

