Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti

Valentina e Reka hanno battuto negli ottavi 2-1 (18-21, 21-17, 18-16) le tedesche Bock/Lippmann. L'altra coppia di casa Ittlinger/Grune sarà stasera l'ostacolo verso la semifinale
1 min
AmburgoGottardiOrsi Toth
Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti

AMBURGO (GERMANIA)-Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth conquistano un posto fra le prime otto coppie dell' Elite16 del Beach Pro Tour di Amburgo in Germania. Il tandem azzurro dopo il passaggio del turno dalla fase a gironi conquistato ieri con la vittoria sulle francesi Vieira e Aline Chamereau, oggi negli ottavi di finale hanno affrontato e superato in rimonta 2-1 (18-21, 21-17, 18-16) le tedesche Bock/Lippmann. Vittoria che ha permesso alle azzurre di qualificarsi ai quarti di finale in programma questa sera alle ore 19.00 contro di nuovo una coppia tedesca: Ittlinger e Grune.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere