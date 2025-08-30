Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti

AMBURGO (GERMANIA)-Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth conquistano un posto fra le prime otto coppie dell' Elite16 del Beach Pro Tour di Amburgo in Germania. Il tandem azzurro dopo il passaggio del turno dalla fase a gironi conquistato ieri con la vittoria sulle francesi Vieira e Aline Chamereau, oggi negli ottavi di finale hanno affrontato e superato in rimonta 2-1 (18-21, 21-17, 18-16) le tedesche Bock/Lippmann. Vittoria che ha permesso alle azzurre di qualificarsi ai quarti di finale in programma questa sera alle ore 19.00 contro di nuovo una coppia tedesca: Ittlinger e Grune.