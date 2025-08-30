Tuttosport.com

Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth sono in semifinale

Ancora un successo per la formazione italiana che nei quarti hanno strapazzato per 2-0 (21-15, 20-22) le padrone di casa Ittlinger/Grune. Alle 12.00 di domani Valentina e Reka in campo contro l'altra coppia tedesca Muller/Tillmann per cercare la vittoria che porta in finale
1 min
AmburgoGottardiOrsi Toth
Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth sono in semifinale

AMBURGO (GERMANIA)- Ancora una scintillante prestazione di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell'Elite 16 del Beach Pro Tour di Amburgo. Impegnate nei quarti di finale contro le tedesche Ittlinger/Grune le due azzurre si sono imposte 2-0 (21-15, 20-22) esprimendo un gioco efficace e spettacolare in tutti i fondamentali conquistando l'accesso alla semifinale.
Gottardi/Orsi Toth in precedenza avevano battuto negli ottavi di finale l'altra coppia di casa Bock/Lippmann.
Il duo tricolore tornerà sulla sabbia di Amburgo domani alle ore 12 per affrontare nuovamente una coppia teutonica, quella formata da Muller/Tillmann. Le tedesche infatti hanno beneficiato nei quarti di finale del forfait delle avversarie Ahtiainen/Laihti. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

