Ad Amburgo Gottardi/Orsi Toth sono in semifinale

AMBURGO (GERMANIA)- Ancora una scintillante prestazione di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell'Elite 16 del Beach Pro Tour di Amburgo. Impegnate nei quarti di finale contro le tedesche Ittlinger/Grune le due azzurre si sono imposte 2-0 (21-15, 20-22) esprimendo un gioco efficace e spettacolare in tutti i fondamentali conquistando l'accesso alla semifinale.

Gottardi/Orsi Toth in precedenza avevano battuto negli ottavi di finale l'altra coppia di casa Bock/Lippmann.

Il duo tricolore tornerà sulla sabbia di Amburgo domani alle ore 12 per affrontare nuovamente una coppia teutonica, quella formata da Muller/Tillmann. Le tedesche infatti hanno beneficiato nei quarti di finale del forfait delle avversarie Ahtiainen/Laihti.