Gottardi/Orsi Toth sul gradino più alto del podio ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Trionfo azzurro nel sesto Elite16 stagionale, quello che si è concluso oggi ad Amburgo. A salire sul gradino più alto del podio del torneo femminile sono state Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth . La coppia italiana, infatti, dopo aver battuto questa mattina le padrone di casa Müller/Tillmann in semifinale ha superato, davanti alla splendia cornice di pubblico dell’Am Rothenbaum Stadion, nell’atto conclusivo del torneo, anche le brasiliane Thamela/Victoria (team n.1 del ranking mondiale) per 2-1 (17-21, 21-18, 15-6) e si laurea campionessa in terra tedesca. Per Valentina e Reka si tratta della prima medaglia di coppia in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour e la seconda in generale, dopo quella d’argento conquistata a giugno nel Challenge di Alanya (Turchia). Sul terzo gradino del podio sono salite le verdeoro Ana Patricia/Duda; le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno infatti battuto nella finale 3°-4° posto le padrone di casa Müller/Tillmann per 2-0 (21-16, 21-18). Nel primo set le brasiliane riescono a prendere un leggero vantaggio (5-7, 7-9, 9-12) e non lo perdono più. Le azzurre rimangono sempre in partita non riuscendo però a colmare il gap e dovendosi arrendere sul 17-21.

La seconda frazione è tutta un’altra storia. Valentina e Reka premono subito sull’acceleratore e mettono in seria difficoltà le verdeoro (3-0, 6-1, 10-4). Thamela/Victoria non mollano e riescono a ricucire lo strappo trovando la parità sul 17-17, ma Gottardi/Orsi Toth controbattono portandosi sul 20-18. Un ace di Orsi Toth chiude infine i conti (21-18).

Il tie-break è a senso unico. Il duo federale è troppo determinato e focalizzato sull’obbiettivo e non lascia scampo alle sudamericane (4-1, 7-2, 11-4). Sul finale è un attacco out brasiliano a regalare il 15-6 alle azzurre che possono finalmente esultare.

Le parole del tecnico Caterina De Marinis-

« Abbiamo giocato un torneo ad altissima intensità, partita dopo partita siamo riuscite ad alzare il nostro livello di gioco e non ci sono stati passaggi dove abbiamo abbassato il ritmo. E’ molto importante quello che abbiamo dimostrato durante il corso della manifestazione. Ci siamo prese la medaglia più importante, quella che inseguivamo da tempo. È fondamentale soprattutto perché arriva dopo un momento di difficoltà. È stata una grande soddisfazione vedere Valentina e Reka sul gradino più alto del podio con affianco le due coppie brasiliane, una numero uno del ranking mondiale e l’altra campionessa olimpica in carica ».

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-

« La vittoria conquistata nel torneo di Amburgo dalle azzurre Gottardi-Orsi Toth ha un grandissimo valore per il beach volley italiano: si tratta, infatti, del primo successo per il settore femminile in un torneo della categoria Elite 16. Un risultato eccezionale, arrivato grazie a un percorso di crescita costante che proietta le beachers azzurre ai primi posti del panorama internazionale. Non a caso in finale hanno battuto le brasiliane teste di serie n.1 del Ranking Mondiale. Ringrazio Caterina De Marinis e il suo staff per l'eccellente lavoro che stanno portando avanti nel settore femminile. A Valentina e Reka faccio i complimenti di tutto il nostro movimento, con l'augurio di continuare su questa strada ».



I RISULTATI DI GOTTARDI/ORSI TOTH NEL BEACH PRO TOUR 2025-

Elite16 Saquarema (Brasile): 5° posto

Elite16 Brasilia (Brasile): 5° posto

Elite16 Ostrava (Repubblica Ceca): 5° posto

Challenge Alanya (Turchia): 2° posto

Elite16 Montreal (Canada): 13° posto

Elite16 Amburgo (Germania): 1° posto

