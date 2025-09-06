A Bellaria definito il tabellone dei quarti di finale

Dopo la giornata di apertura, interamente dedicata alle qualifiche, oggi, sabato 6 settembre, è stato il turno del Main Draw e degli ottavi di finale, che hanno visto scendere sulla sabbia coppie protagoniste di sfide intense e combattute e che hanno permesso di delineare con chiarezza il quadro delle formazioni che domani, a partire dalle 8.15, si contenderanno il titolo nella fase finale.

Quarti di finale, semifinali e le attesissime finali andranno infatti in scena nella giornata conclusiva della manifestazione.

Fin dalle prime ore della mattinata odierna, sono scese sulla sabbia di Bellaria Igea Marina 32 coppie, suddivise tra le migliori sedici formazioni del ranking stagionale — determinate in base ai punti conquistati nelle otto tappe precedenti del Campionato — e le sedici squadre qualificate al termine della giornata di ieri, selezionate tra i 64 team partecipanti alla fase preliminare.

Le sedici coppie per genere così definite, sono state suddivise in quattro pool da quattro, all’interno delle quali si è disputata la fase a gironi. Le formazioni che hanno ottenuto due vittorie sono approdate direttamente ai quarti di finale, mentre quelle con una vittoria e una sconfitta hanno avuto accesso agli ottavi. Le coppie che, invece, hanno collezionato due sconfitte si sono fermate, concludendo il proprio percorso nel torneo.

TABELLONE FEMMINILE-

Nel tabellone femminile, approdano ai quarti, grazie ai due successi odierni, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Chiara They e Sara Breidenbach; Arianna Barboni e Luna Cicola e Alice Gradini e Federica Frasca. Hanno raggiunto lo stesso obbiettivo, con una partita giocata in più, Giada Bianchi e Claudia Scampoli, Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti; Camilla Sanguigni e Sofia Balducci e Margherita Tega e Aurora Mattavelli.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | DOMENICA 7 SETTEMBRE-

F - Ore 8.15, Campo Centrale: Orsi Toth/Gottardi – Mattavelli/Tega

F - Ore 8.15, Centralino: Sanguigni/Balducci – Barboni/Cicola

F - Ore 9.15, Campo Wilson: Gradini/Frasca – Bertozzi/Martozzi

F - Ore 9.15, Campo Freddy: Bianchi/Scampoli – They/Breidenbach

TABELLONE MASCHILE-

Nel tabellone maschile, staccano il pass diretto per i quarti di finale, grazie ai due successi odierni su altrettante gare giocate, Daniele Lupo e Davide Borraccino, Fabrizio Manni e Jakob Windisch; Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Tobia Marchetto e Davide Dal Molin. A raggiungerli, dopo aver disputato gli ottavi di finale, sono stati Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto; Mauro Sacripanti e Giacomo Titta e Tiziano Andreatta e Davide Benzi.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | DOMENICA 7 SETTEMBRE-

M - Ore 10.15, Campo 6: Manni/Windisch – Spadoni/Luisetto

M - Ore 10.15, Centralino: Sacripanti/Titta – Marchetto/Dal Molin

M - Ore 11.15, Campo Freddy: Cottafava/Dal Corso – Alfieri/Ranghieri

M - Ore 11.15, Campo Wilson: Benzi/Andreatta - Lupo/Borraccino