Europei U.18: da oggi al via il main draw

Sono scese sulla sabbia nove coppie; tra queste solamente la Georgia di Kvaratskhelia/Jangavadze è stata eliminata della manifestazione, mentre le restanti otto hanno conquistato l’accesso al main draw che prenderà il via nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, alle ore 8.30.

A giocarsi l’accesso al tabellone principale era presente anche la coppia azzurra formata da Jack Bernardini e Nicolò Mapelli. Il duo federale ha messo in cassaforte la qualificazione in virtù di due vittorie in altrettanti match disputati; nella prima gara ha superato gli azeri Muhammad/Mammadov con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-14) e in seguito i serbi Miocinovic S./Miocinovic N. sempre con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-10).

Hanno staccato il pass per il main draw anche Socalo/Golovatii (MLD), Lozancic/Vidovic (CRO); Miocinovic S./Miocinovic N. (SRB); Semansky/Beles (SVK); Aslanli/Mammadov (AZE); Gurdis/Durunda (CYP) e Lopez De Miguel/Calvo Lopez (ESP).