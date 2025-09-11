Europei U.18: bene le coppie italiane nel maschile e nel femminile

TORNEO MASCHILE-

Gli azzurrini, scesi sulla sabbia calabra per la prima gara del main draw, sotto gli occhi attenti del DT Paolo Nicolai, hanno collezionato due vittorie e una sconfitta.

I primi a scendere in campo sono stati Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo, inseriti nella pool A, che hanno superato con un rotondo 2-0 (21-5, 21-11) i ciprioti Gurdis/Durenda. A seguire, Jack Bernardini e Nicolò Mapelli (pool F), che nella giornata di ieri hanno superato la fase di qualifica (QUI la notizia), hanno battuto la coppia transalpina formata da Quentin Hypolyte e Adrien Bezu per 2-0 (21-14, 21-15) e, per finire, Francesco Denina e Lorenzo Profumo (pool G), che si sono dovuti arrendere al tie-break 2-1 (17-21, 21-18, 26-24) alla formazione estone di Parijogi/Kender.

Nella giornata di domani, venerdì 12 settembre, ogni coppia giocherà altre due partite per concludere le rispettive pool. Come noto, la prima qualificata del girone staccherà direttamente il pass per gli ottavi di finale, seconda e terza dovranno passare per i sedicesimi, mentre la quarta classificata sarà eliminata dalla rassegna continentale.

LE POOL DEGLI AZZURRINI

POOL A

Di Felice/Santomassimo (ITA)

Gurdis/Durunda (CYP)

Due/Genet (DEN)

Sumeika/Kancevicius (LTU)

POOL F

Bernardini/Mapelli (ITA)

Hypolyte/Bezu (FRA)

Viljamaa/Kilpinen (FIN)

Lambert/Vercauteren (BEL)

POOL G

Denina/Profumo (ITA)

Parijogi/Kender (EST)

Ringoen/Kjemperud (NOR)

Bregar/Predan (SLO)

TORNEO FEMMINILE-

E’ partita nel migliore dei modi la rassegna continentale Under 18 per le formazioni azzurre nel tabellone femminile. Quest’oggi, infatti, tutte e tre le coppie federali sono scese sulla sabbia calabra disputando due match ciascuna, collezionando cinque vittorie.

Nella pool A Layla Viti e Ilaria Nozza hanno ottenuto un successo e una sconfitta. In mattinata, le vicecampionesse d’Italia under 18, hanno superato agilmente per 2-0 (21-6, 21-3) la Georgia di Narimanidze/Gelashvili, mentre nel pomeriggio si sono arrese al team ucraino composto da Mariia Shkurat e Marharyta Vapniar con il punteggio di 2-0 (21-9, 21-15).

Micol Lafuenti e Giorgia Orso, campionesse d’Italia delle categorie under 18 e under 20, hanno ottenuto invece due successi nella pool C. Nel primo match di giornata hanno battuto al tie-break 2-1 (15-21, 21-15, 15-7) le svizzere Csontos/Deecke e, nel pomeriggio, hanno superato per 2-0 (29-27, 21-16) le israeliane Daniela Gonzalez e Ariel Nashoni.

Anche Viola Durand e Sofia Bruzzone, nel girone D, hanno collezionato due successi. Nella prima uscita giornaliera le azzurrine hanno sconfitto con un rotondo 2-0 (21-12, 21-12) le ceche Kinterova/Sebova mentre, nella seconda, hanno superato le slovene Ferdin/Potocnic, sempre per 2-0 (21-15, 21-7).

Nella giornata di domani, venerdì 12 settembre, tutte le coppie scenderanno in campo per l’ultima partita di ogni pool, forti dei risultati odierni. Come noto, la prima qualificata del girone staccherà direttamente il pass per gli ottavi di finale, seconda e terza dovranno passare per i sedicesimi, mentre la quarta classificata sarà eliminata dalla rassegna continentale.

Viti/Nozza giocheranno alle ore 8.30 contro le turche Dogan/Yildirim, Orso/Lafuenti alle 10.10 contro le estoni Ploomipuu/Hanimagi e, infine, Bruzzone/Durand alle 11 contro le lituane Rakauskaite/Gurciute.

LE POOL DELLE AZZURRINE

POOL A

Viti/Nozza (ITA)

Narimanidze/Gelashvili (GEO)

Dogan/Yildirim (TUR)

Shkurat/Vapniar (UKR)

POOL C

Orso/Lafuenti (ITA)

Csontos/Deecke (SUI)

Gonzalez/Nashoni (ISR)

Ploomipuu/Hanimagi (EST)

POOL D

Bruzzone/Durand (ITA)

Kinterova/Sebova (CZE)

Ferdin/Potocnic (SLO)

Rakauskaite/Gurciute (LTU)