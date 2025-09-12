CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Prosegue spedita la corsa delle tre coppie maschili italiane impegnate nella terza giornata di gare dei Campionati Europei Under 18, in corso di svolgimento sul lungomare calabro di Schiavonea. Tutte e tre le coppie azzurre , come nel torneo femminile , hanno conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via nella giornata di domani, sabato 13 settembre, alle ore 8.30. Nella giornata odierna ogni coppia federale è scesa sulla sabbia per disputare due match.

Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo (pool A) hanno centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale, forti della vittoria di ieri su Cipro e grazie delle due di oggi; 2-0 (21-18, 21-17) alla Lituania di Sumeika/Kancevicius e 2-0 (21-12, 21-11) alla Danimarca di Due/Genet. Questi risultati hanno consegnato agli azzurrini il primo posto nel girone. Di Felice e Santomassimo torneranno in campo domani, alle ore 11.50, dove attenderanno i vincenti della sfida tra Hameiri/Gozlan (ISR) e Bunton/Robinson (ENG).

Dovranno invece passare dai sedicesimi di finale Jack Bernardini e Nicolò Mapelli (pool F) e Francesco Denina e Lorenzo Profumo (pool G). I primi, dopo aver superato ieri la Francia, hanno subito due sconfitte nella giornata di oggi: 2-0 (26-24, 21-14) contro la Finlandia di Viljamaa/Kilpinen e 2-0 (21-17, 21-18) contro la coppia belga formata da Lars Lambert e Yorre Vercarauten. I secondi, invece, nella giornata di ieri sono stati sconfitti dall’Estonia mentre oggi hanno collezionato prima un successo e dopo un’altra sconfitta; rispettivamente per 2-0 (23-21, 21-11) sulla Danimarca di Ringoen/Kjemperud e 2-0 (21-15, 21-17) dalla Slovenia di Bregar/Predan.

Bernardini/Mapelli torneranno sulla sabbia nella mattinata di domani, alle ore 8.30, contro la Grecia di Tatsis/Tsioupis proveniente dalla pool E. Una vittoria consentirebbe agli azzurrini di sfidare gli svizzeri Friedli/Odermatt agli ottavi.

Denina/Profumo scenderanno in campo, sempre domani, alle ore 10.10 contro i polacchi, provenienti dalla pool H, Gliszczynski/Robak. In caso di vittoria, agli ottavi di finale gli avversari saranno i finlandesi Viljamaa/Kilpinen.

Le parole di Paolo Goria, allenatore della nazionale giovanile maschile

« Si chiudono due giorni di gare molto intensi. Il bilancio attualmente è positivo, tutte le coppie proseguono nel torneo dove abbiamo fatto vedere delle belle giocate, forse ci è mancata solo un po' di continuità. È una rassegna molto impegnativa con tanti team molto forti ma mi sento di dire che noi non siamo da meno ».