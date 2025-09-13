Campionati Europei Under 18: saranno cinque le formazioni italiane agli ottavi

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Ha preso il via con i sedicesimi di finale la quarta giornata dei Campionati Europei Under 18 di beach volley in corso di svolgimento sulla spiaggia di Schiavonea. Protagoniste tre coppie azzurre: una femminile e due maschili.

Due formazioni federali hanno staccato il pass per gli ottavi di finale in programma durante il prosieguo di giornata; raggiungendo dunque le altre tre compagini azzurre che si erano già qualificate (Bruzzone/Durand e Lafuenti/Orso nel femminile e Di Felice/Santomassimo nel maschile).

Nel torneo femminile Layla Viti e Ilaria Nozza hanno superato l’Austria di Hammarberg/Hofstetter per 2-0 (27-25, 21-15). Agli ottavi sarà derby azzurro, ad attenderle ci saranno infatti Sofia Bruzzone e Viola Durand (ore 12.40). Micol Lafuenti e Giorgia Orso se la dovranno invece vedere (ore 13.30) con la temibile formazione ucraina composta da Mariia Shkurat e Marharyta Vapniar.

Nel torneo maschile, Jack Bernardini e Nicolò Mapelli hanno sconfitto con il punteggio di 2-0 (21-13, 23-21) la Grecia di Tatsis/Tsioupis e ora troveranno gli svizzeri Friedli/Odermatt (ore 11.50), mentre Francesco Denina e Lorenzo Profumo sono stati costretti ad abbandonare il torneo dopo la sconfitta rimediata contro la Polonia di Gliszczynski/Robak per 2-0 (21-19, 22-20). Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo affronteranno invece alle 11.50 gli inglesi Bunton/Robinson, usciti vincenti dai sedicesimi di finale su Israele.