Campionati Europei Under 18: Di Felice/Santomassimo e Bruzzone/Durand ai quarti

Nel tabellone maschile Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo sono riusciti a superare l’Inghilterra di Bunton/Robinson per 2-0 (24-22, 21-12) e hanno dunque staccato il pass per i quarti di finale. Gli azzurrini torneranno sulla sabbia alle ore 15.10 contro la Svizzera di Friedli/Odermatt, per cercare una vittoria che garantirebbe l’accesso in semifinale e, conseguentemente, un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa. È stata proprio la formazione svizzera ad eliminare dal torneo Jack Bernardini e Nicolò Mapelli; il duo federale, infatti, si è dovuto arrendere dopo quasi un’ora di gioco al tie-break 2-1 (21-19, 17-21, 15-8), terminando dunque la propria corsa nella rassegna continentale agli ottavi di finale.

Nel femminile Sofia Bruzzone e Viola Durand sono uscite vincitrici dal derby che la ha viste opposte a Layla Viti e Ilaria Nozza. Bruzzone/Durand hanno eliminato le compagne di nazionale con un secco 2-0 (21-7, 21-13) e hanno dunque conquistato l’accesso nei quarti di finale, dove affronteranno alle ore 16 la coppia greca composta da Eleni Alexoglou e Myrto Paschalaki, per un posto in semifinale.

La terza formazione azzurra impegnata negli ottavi di finale era quella composta da Micol Lafuenti e Giorgia Orso. Le campionesse d’Italia under 18 e 20 si sono arrese alla forte coppia ucraina composta da Mariia Shkurat e Marharyta Vapniar con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-12) venendo quindi eliminate dal torneo.