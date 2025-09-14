Campionati Europei Under 18: semifinale fatale a Di Felice/Santomassimo

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Si spegne in semifinale il sogno dei due azzurrini Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo ai Campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento sul lungomare calabro di Schiavonea in provincia di Cosenza. La coppia italiana dovrà accontentarsi di giocare per il bronso dopo per la sconfitta per 2-1 (21-18, 13-21, 15-10) subita per mano dei tedeschi Jonathan Bungert e Filo Wüst al tie-break 2-1 (21-18, 13-21, 15-10). Davanti ad una bellissima cornice di pubblico (quasi 500 spettatori), Di Felice e Santomassimo sono andati prima sotto di un set, poi hanno prontamente recuperato vincendo il secondo; il tie-break finale però non ha sorriso alla formazione federale e ha qualificato i tedeschi al match valevole la medaglia d’oro.

Gli azzurrini torneranno in campo alle ore 15.30, per provare a conquistare la medaglia di bronzo, contro l’Estonia di Parijogi/Kender; formazione uscita sconfitta con il punteggio di 2-1 (14-21, 21-11, 15-12) dall'Ucraina di Skrypnychenko/Lunkan nella seconda semifinale di giornata.

Di Felice/Santomassimo-Bunger/Wüst 1-2 (18-21, 21-13, 10-15)

Nel primo parziale è un doppio muro di Santomassimo a portare il primo break all’Italia (2-0), mantenuto fino al 6-4. La Germania reagisce, conquista il vantaggio (7-10, 10-14, 12-16) ma si fa comunque recuperare dagli azzurrini (16-16). Nel finale di frazione Bungert e Wüst sono però più cinici e chiudono sul 18-21.

Nel secondo set l’Italia non perde la concentrazione e preme subito il piede sull’acceleratore (5-1, 7-2, 9-4). I teutonici sono in netta difficoltà e lasciano scappare gli azzurrini (11-6, 13-8, 17-11) che riescono infine a chiudere con il punteggio di 21-13.

Nella prima parte del tie-break la parola d’ordine è equilibrio (2-2, 5-5, 8-8) con le due squadre determinate a conquistare l’accesso in finale. Il break decisivo è quello tedesco del +3 (8-11) che l’Italia non riesce mai a riprendere. Sul finale è un servizio in rete di Di Felice a regalare la vittoria alla Germania.