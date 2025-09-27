Tuttosport.com

Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Rio de Janejro

Le due azzurre nei sedicesimi hanno sconfitto in rimonta 2-1 (19-21, 21-15, 15-9) le padrone di  casa Thainara/Simonetti
Rio de JaneiroGottardiOrsi Toth
Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Rio de Janejro
RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Prosegue nel migliore dei modi il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel nono Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2025, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro (Brasile). Il duo federale, infatti, dopo aver centrato l’accesso ai sedicesimi di finale,  nella notte italiana ha affrontato e sconfitto le padrone di casa Thainara/Simonetti, in rimonta al tie-break, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-15, 15-9). Questa importante vittoria contro il duo verdeoro ha qualificato la coppia azzurra agli ottavi di finale, in programma alle ore 18, contro le svizzere teste di serie numero 3 del seeding Anouk e Zoe Vérgé-Depré. Il team svizzero è stato già affrontato in questa stagione, al Challenge di Alanya; quando le atlete del DT Caterina De Marinis vennero sconfitte in finale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

