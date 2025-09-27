Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Andrè Coelio e Alice Pratesi sono il King e la Queen dei Giochi del Mare

L'esperto brasiliano e la giovane romana si impongono sulla sabbia di Serapo nel torneo organizzato nel contesto della grande kermesse sportiva che si concljuderà domani 28 settembre
1 min
Giochi Del MareAndrè CoelioPratesi
Andrè Coelio e Alice Pratesi sono il King e la Queen dei Giochi del Mare

GAETA (LATINA)- Beach volley spettacolo sulla spiaggia di Serapo dove quattro atleti e quattro atlete di spessore internazionale si sono sfidati nell’attesissimo King e Queen dei Giochi del Mare.

Andrè Coelio, Carlo Bonifazi, Giovanni Capomaccio e Francesco Peri al maschile e Alice Pratesi, Cristina Luciani, Luna Cicola e Arianna Barboni in campo con la spettacolare formula del torneo che prevede una rotazione completa delle coppie. A risultare i più vincenti sono stati l’esperto ma sempre fortissimo brasiliano Andrè Coelio e la giovane emergente romana Alice Pratesi, incoronati appunto King e Queen dei giochi del mare.

Nella giornata dedicata al beach volley i Giochi del Mare hanno ospitato anche alcune atlete delle nazionali giovanili femminili. Sulla sabbia di Serapo si sono allenate, sotto l’attenta guida del tecnico federale Emanuele Sbravati, le Under 20 Sveva Parise e Maddalena Fiolo e le Under 18 Sofia Bruzzone e Micol Lafuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere