Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto

Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo aver centrato l’accesso in semifinale, nella serata di ieri, domenica 5 ottobre, si sono arresi prima agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11) e, successivamente, nella finale 3°-4° posto, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17) .

Le altre due coppie azzurre in gara, quelle formate da Enrico Rossi e Marco Viscovich e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, hanno entrambe chiuso il torneo al diciassettesimo posto.