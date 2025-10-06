Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto

In semifinale la coppia italiana ha ceduto agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11)  e poi nella finale per il podio, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17)
1 min
VeracruzCottafavaDal Corso
Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto

VERACRUZ (MESSICO)- La coppia italiana Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso ha concluso il sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 di Veracruz in Messico al quarto posto.

Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo aver centrato l’accesso in semifinale, nella serata di ieri, domenica 5 ottobre, si sono arresi prima agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11)  e, successivamente, nella finale 3°-4° posto, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17) . 
Le altre due coppie azzurre in gara, quelle formate da Enrico Rossi e Marco Viscovich e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, hanno entrambe chiuso il torneo al diciassettesimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere