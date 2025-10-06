Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto

VERACRUZ (MESSICO)- La coppia italiana Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso ha concluso il sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 di Veracruz in Messico al quarto posto.
Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo aver centrato l’accesso in semifinale, nella serata di ieri, domenica 5 ottobre, si sono arresi prima agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11) e, successivamente, nella finale 3°-4° posto, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17) .
Le altre due coppie azzurre in gara, quelle formate da Enrico Rossi e Marco Viscovich e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, hanno entrambe chiuso il torneo al diciassettesimo posto.
