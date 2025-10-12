Mondiali U.18: terzo gradino del podio per Di Felice/Santomassimo 

DOHA (QATAR)- Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice hanno chiuso l'esperienza ai Mondiali Under 18 salendo sul gradino più basso del podio. La coppia azzurra nella finale per il terzo posto hanno battuto 2-0 (21-12, 21-14) i turchi Barış Guldali e Polat Kemal Eser, chiudendo dunque la rassegna iridata di categoria al terzo posto. Nuovo e importante risultato per la giovane coppia azzurra arrivato a distanza di un mese dal Bronzo ottenuto ai Campionati Europei Under 18 di Corigliano Rossano (CS).

Sei vittorie in sette match disputati e un percorso da protagonista per la formazione tricolore in Qatar. Dopo aver dominato la Pool G grazie alle tre vittorie contro Guatemala, Congo e Olanda, gli azzurrini hanno successivamente superato 2-0 (21-11, 21-13) gli australiani Grocott/Turner e 2-1 (21-11, 23-25, 15-10) gli estoni Kender/Parijogi, rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale. In semifinale l’unica sconfitta in un cammino più che positivo per l’Italia; Santomassimo/Di Felice si sono dovuti arrendere con un doppio 21-15 ai campioni d’Europa in carica (Under 18), i tedeschi Bungert/Wust. Pronta reazione per la giovane coppia allenata da Paolo Goria che nella finale per il terzo e quarto posto è riuscita a regolare 21-12, 21-14 i turchi Barış G./Polat Kemal Eser, ottenendo così un'altra preziosa medaglia. Due medaglie ravvicinate per Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice, delle prestazioni e dei risultati importanti che strizzano l’occhio al futuro.

A trionfare a Doha e a diventare campioni del Mondo sono stati i norvegesi Ringoen/Kjemperud, vincitori con il risultato di 2-0 (26-24, 21-19) sulla Germania di Bungert/Wust. Nel tabellone femminile le statunitensi Scribner/Grimes hanno superato 2-0 (21-13, 24-22) in finale l’altra coppia a stelle e strisce composta da Avery e Addison Junk, mentre il team belga Thant/Vervloet si è piazzato invece al terzo posto grazie al 2-1 (21-8, 18-21, 15-8) inflitto alle olandesi Radstake/Both.