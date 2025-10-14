Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi hanno conosciuto le avversarie Mondiali

La FIVB ha ufficializzato i gironi della rassegna iridata in programma ad Adelaide in Australia dal 14 al 23 novembre. Protagoniste due coppie femminili azzurre, assenti quelle maschili
1 min
MondialiGottardiOrsi Toth
Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi hanno conosciuto le avversarie Mondiali

ADELAIDE (AUSTRALIA)-  La FIVB ha ufficializzato le Pool dei prossimi Campionati del Mondo di beach volley, in programma ad Adelaide in Australia dal 14 al 23 novembre.

Nella quindicesima edizione della manifestazione iridata, i colori azzurri saranno rappresentati solamente nel tabellone femminile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding) saranno i due team federali che prenderanno parte al torneo. 

LE POOL DELLE AZZURRE-
POOL E
Tina/Anastasija (LAT)
Scampoli/Bianchi (ITA)
Shiba/Reika (JPN)
Torres/Gutierrez (MEX)

POOL I
Gottardi/Orsi Toth (ITA)
Donlin/Denbaurg (USA)
Polley/Macdonald (AUS)
Monkouse/Belanger (CAN)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere