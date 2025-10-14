Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi hanno conosciuto le avversarie Mondiali

Nella quindicesima edizione della manifestazione iridata, i colori azzurri saranno rappresentati solamente nel tabellone femminile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding) saranno i due team federali che prenderanno parte al torneo.

LE POOL DELLE AZZURRE-

POOL E

Tina/Anastasija (LAT)

Scampoli/Bianchi (ITA)

Shiba/Reika (JPN)

Torres/Gutierrez (MEX)

POOL I

Gottardi/Orsi Toth (ITA)

Donlin/Denbaurg (USA)

Polley/Macdonald (AUS)

Monkouse/Belanger (CAN)