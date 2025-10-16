Tuttosport.com

Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini accedono al main draw

I due azzurri dopo aver usufruito del bye nel primo turno di qualifiche, ha brillantemente superato i successivi due; prima battendo con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-18) i lettoni Berzins/Gutmanis e poi superando per 2-0 (21-19, 21-17) gli sloveni Kosanc/Mugerli
1 min
Mondiali Under 21IurisciSanguanini
Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini accedono al main draw

PUEBLA (MESSICO)- E’ iniziato nel migliore dei modi il Mondiale under 21 di beach volley, in corso di svolgimento a Puebla (Messico), per Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini, che hanno conquistato l’accesso al main draw. 

L’unica coppia azzurra in gara, infatti, dopo aver usufruito del bye nel primo turno di qualifiche, ha brillantemente superato i successivi due; prima battendo con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-18) i lettoni Berzins/Gutmanis, poi superando per 2-0 (21-19, 21-17) gli sloveni Kosanc/Mugerli. 

Gli azzurrini torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 21.30 per la prima partita della pool E contro gli ungheresi Tari/Veress e nella notte, alle ore 2, contro gli australiani Bennett/Kay. 

