Contattaci
Le quattro coppie azzurre superano la fase a gironi del Challenge di Nuvali

Cottafava/Dal Corso, Ranghieri/Alfieri, Rossi/Viscovich e Benzi/Andreatta alla fase ad eliminazione diretta del torneo filippino
2 min
NuvaliCottafavaDal Corso
NUVALI (FILIPPINE)- Brilla l'azzurro nella prima giornata del settimo Challenge del Beach Pro Tour 2025 che ha preso il via a Nuvali nelle Filippine.Le quattro coppie italiane impegnate nel torneo maschile hanno tutte superato la fase a gironi qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta.

Due vittorie, zero set persi e accesso diretto agli ottavi di finale per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri, inseriti nella Pool B, hanno infatti prima superato 2-0 (21-13, 21-18) i francesi Duval/Canet, per poi confermarsi sugli statunitensi Smith/Webber, formazione superata con un netto 21-14, 21-18. 

Due successi in rimonta e pass per gli ottavi di finale anche per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. I campioni d’Italia in carica si sono imposti 2-1 (19-21, 21-13, 15-9) sui neozelandesi Fuller/O’Dea, e con lo stesso risultato hanno avuto la meglio anche sui francesi Chouikh/Gardoque, battuti 18-21, 21-16, 16-14.

Stesso percorso di Cottafava/Dal Corso anche per Enrico Rossi e Marco Viscovich: due vittorie, zero set persi e primato nella Pool H. La formazione federale ha superato 2-0 (21-12, 22-20) gli statunitensi Brewster/Ierna nella prima uscita della Pool H, per poi confermarsi in due set anche contro gli australiani Potts/Pearse (21-18, 27-25).

Una vittoria, una sconfitta e secondo posto nella Pool E per Tiziano Andreatta a Davide Benzi. Il team tricolore si è prima imposto 2-1 (19-21, 21-17, 15-11) sugli ungheresi Hajos/Streli, mentre nel secondo match si è dovuto arrendere al tie-break (14-21, 21-18, 11-15) ai fratelli inglesi Joaquin e Javier Bello, eccedendo dunque al primo turno a eliminazione diretta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

