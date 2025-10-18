Mondiali U 21: Iurisci/Sanguanini conquistano gli ottavi 

PUEBLA (MESSICO)- Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini brillano ai Mondiali Under 21 in corso di svolgimento a Puebla in Messico. La coppia azzurra ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale che andanno in scena stasera alle 23.00. I nostri atleti conosceranno i loro avversari al termine del match in programma alle 19.00 che opporrà i polacchi Szymon Pietraszek e Jakub Krzeminski e i mozambicani di Ednilson Josè Tivane e Helton Andrade Guvo.
Iurisci/Sanguanini si presenteranno alla prima sfida ad eliminazione diretta del torneo forti di aver ottenuto solo vittorie fino ad ora. Nella pool E, infatti, gli azzurrini hanno superato in fila gli ungheresi Tari/Veress per 2-1 (24-26, 21-11, 15-9), gli australiani Kay/Bennett con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15) e, infine, i marocchini Abdellatif/Ilyass per 2-0 (21-15, 21-14).