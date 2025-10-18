Mondiali U 21: Iurisci/Sanguanini conquistano gli ottavi 

PUEBLA (MESSICO)- Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini brillano ai Mondiali Under 21 in corso di svolgimento a Puebla in Messico. La coppia azzurra ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale che andanno in scena stasera alle 23.00. I nostri atleti conosceranno i loro avversari al termine del match in programma alle 19.00 che opporrà i polacchi Szymon Pietraszek e Jakub Krzeminski e i mozambicani di Ednilson Josè Tivane e Helton Andrade Guvo.