Nuvali: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri conquistano la semifinale

NUVALI (FILIPPINE)- Risultato di prestigio nel Challenge che si sta giocando a Nuvali nelle Filippine per la coppia azzurra composta da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che hanno conquistato le semifinali. Dopo aver superato la fase a gironi al comando della Pool F, grazie ai successi contro Nuova Zelanda e Francia, i due nostri portacoloi hanno successivamente inanellato due importanti vittorie: la prima negli ottavi di finale contro gli australiani Potts/Pearse, superati 2-0 (21-19, 21-18), la seconda nei quarti di finale contro gli indonesiani Bintang/Sofyan, battuti in rimonta al terzo set 17-21, 21-16, 15-12. Gli azzurri torneranno sulla sabbia questa notte (ore 04.00 italiane) per affrontare i fratelli inglesi Joaquin e Javier Bello nella sfida valevole l’accesso in finale. L’altra semifinale vedrà invece protagonisti gli spagnoli Huerta/Gavira e gli austriaci Dressler/Waller.

Quinto posto finale invece per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e per Enrico Rossi e Marco Viscovich. Cottafava/Dal Corso dopo il primato nella Pool B, sono riusciti prima a superare un ostico e combattuto ottavo di finale contro gli australiani Hodges/Burnett, battuti al terzo set 21-16, 21-23, 25-23, per poi perdere invece il tie-break nei quarti di finale contro gli inglesi Bello Jo./Bello Ja., bravi ad imporsi 21-23, 25-23, 15-11.

Percorso simile per Enrico Rossi e Marco Viscovich. Gli azzurri, anche loro dominatori del proprio raggruppamento (Pool H) grazie ai successi contro Stati Uniti e Australia, hanno superato con un netto 2-0 (21-17, 21-7) i francesi Chouikh/Gardoque negli ottavi di finale, per poi uscire sconfitti 0-2 (16-21, 17-21) contro gli spagnoli Alejandro Huerta e Adrián Gavira nel match valevole il pass per i quarti di finale.

Diciassettesimo posto finale invece per Davide Benzi e Tiziano Andreatta. Dopo la vittoria contro l’Ungheria e la sconfitta contro l’Inghilterra nelle prime due uscire della Pool E, la formazione azzurra si è dovuta arrendere 0-2 (19-22, 22-24) ai danesi Møllgaard/Overgaard nel primo turno a eliminazione diretta, dovendo dunque abbandonare anticipatamente la manifestazione.