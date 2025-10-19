Tuttosport.com

Il team federale si è arreso nella notte italiana per 2-0 (21-13, 21-19) a polacchi Pietraszek/Krzeminski 2-0 (21-13, 21-19)
1 min
Mondiali U 21IurisciSanguanini
Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini ko negli ottavi di finale

PUEBLA (MESSICO)- Non superano l'ostacolo degli ottavi di finale Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini ai Mondiali Under 21 in corso di svolgimento a Puebla in Messico.

Gli azzurrini, infatti, dopo aver superato con ottimi risultati la pool e aver centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale, non sono riusciti a proseguire nella manifestazione. Nella notte italiana il team federale, guidato in panchina da Emanuele Sbravati, è stato superato con un secco 2-0 (21-13, 21-19) dalla Polonia di Szymon Pietraszek e Jakub Krzeminski.

Il percorso della coppia tricolore in questa rassegna iridata si chiude dunque con due vittorie nei turni di qualifica, tre successi su tre partite nel girone e la dolorosa sconfitta che li ha estromessi dalla corsa per le medaglie. 

