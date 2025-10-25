Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Città del Capo

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA) -Ancora una vittoria, la terza consecutiva per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite16 di Città del Capo (Sudafrica). Dopo aver superato la fase a gironi al comando della Pool B, grazie ai successi contro Stati Uniti e Repubblica Ceca, per la formazione federale questa mattina è arrivata un importante conferma.

Le azzurre si sono infatti imposte 2-0 (21-13, 21-11) sulle statunitensi Teegan Van Gunst e Piper Ferch, centrando dunque il terzo successo in altrettanti match disputati e il conseguente pass per i quarti di finale. Prestazione solida e convincente delle atlete di coach Caterina De Marinis; le azzurre hanno comandato il gioco fin dalle prime battute, dominando i parziali e regalando davvero poche occasioni di risalita alle rivali, formazione in fiducia proveniente dall’ottimo successo al tie-break ottenuto contro le lituane Paulikiene/Raupelyte nel primo turno a eliminazione diretta. Le azzurre torneranno sulla sabbia questa sera (orario e avversario da definire) nel match valevole l’accesso in semifinale.