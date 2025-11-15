Mondiali beach volley: Scampoli/Bianchi all'esordio ko contro le giapponesi Shiba/Murakami

ADELAIDE (AUSTRALIA)- Non parte bene l'avventura mondiale di Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia). Ieri sera le azzurre si sono arrese nella gara d'esordio della Pool E per 0-2 (22-24, 14-21) dalle giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami.

Un po' di rammarico per la formazione federale soprattutto per il finale di primo set. Le azzurre sono scese in campo con il piglio giusto, e dopo esser state ferme a quota 8, sono riuscite a staccare le rivali fino a spingersi a +4 sul 12-8 e sul 14-10. Le giapponesi sono però state brave a rientrare in partita, accorciando prima le distanze (15-15) per poi riuscire a chiudere ai vantaggi 22-24. Equilibrata anche la prima parte della seconda frazione di gioco con le due formazioni sempre a contatto fino sul 12-12, momento decisivo che ha visto il team nipponico trovare la fuga vincente passando dal 13-17 al 14-21 di fine match.

Archiviata la sfida con il Giappone le azzurre avranno modo di rifarsi questa notte (ore 00.30 italiane) nella seconda e importante uscita del girone contro le messicane Torres/Gutierrez, formazione proveniente dalla sconfitta (21-17, 23-21) contro la Lituania di Tina Graudina e Anastasija Samoilova.

Domani, domenica 16 novembre alle ore 7.30, scenderanno nuovamente sulla sabbia anche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: archiviato il successo all’esordio contro il Canada, le azzurre affronteranno le neozelandesi Polley/MacDonald nella seconda uscita della Pool I.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)

14 NOVEMBRE

Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)

Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE

Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)

Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)

17 NOVEMBRE

Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)

Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)