Mondiali Beach Volley: le coppie italiane superano il primo turno

Gottardi/Orsi Toth hanno superato nella terza partita 2-0 (21-16, 21-12) le statunitensi Donlin/Denaburg e sono ai sedicesimi. Scampoli/Bianchi, battute dalle lettoni Tina/Anastasija 0-2 (20-22, 15-21), saranno costrette a affrontare martedì il turno ‘lucky loser’ contro le francesi Vieira/Chamereau
3 min
MondialiAdelaideOrsi Toth
Mondiali Beach Volley: le coppie italiane superano il primo turno

ADELAIDE (AUSTRALIA)-Primi verdetti ai Mondiali di Beach Volley di Adelaide in Australia. Con la conclusione della terza giornata si sono delineate le classifiche di tutti i gironi.

In virtù dei risultati ottenuti nelle tre partite delle due pool in cui sono state inserite, entrambe le coppie azzurre avanzano nella manifestazione. Nell’ultima uscita, prima dei turni ad eliminazione diretta, sono arrivate una vittoria e una sconfitta per le compagini federali.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si rifanno immediatamente dalla sconfitta subita nella giornata di ieri contro le neozelandesi Polley/MacDonald e battono con un secco 2-0 (21-16, 21-12) le statunitensi Donlin/Denaburg. Questa vittoria consente alle azzurre di chiudere la pool I al primo posto e di conquistare dunque l’accesso diretto ai sedicesimi di finale (programma gare e avversario da definire).

Claudia Scampoli e Giada Bianchi, invece, dopo il successo della giornata di ieri contro le messicane Torres/Gutierrez, si arrendono alle temibili lettoni Tina/Anastaija per 2-0 (22-20, 21-15). La formazione azzurra, dunque, chiude la pool E al terzo posto frutto di due sconfitte e una vittoria e, non riuscendo a rientrare tra le migliori quattro terze che hanno il diritto di accedere direttamente ai sedicesimi di finale, dovrà disputare il turno ‘lucky loser’ (martedì 18 novembre, orario da definire) contro le francesi Vieira/Chamereau, team medaglia d’argento ai Campionati Europei di Düsseldorf.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)
14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13).
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL) 1-2 (18-21, 21-13, 16-18

17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (20-22, 15-21)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA) 2-0 (21-16, 21-12)

*orari di gioco italiani

