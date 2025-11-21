Mondiali Beach Volley: Gottardi/Orsi Toth chiudono al quinto posto

ADELAIDE (AUSTRALIA)- Si ferma ai quarti di finale la corsa di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai Campionati del Mondo di Beach Volley in corsa di svolgimento ad Adelaide in Australia. La coppia azzurra si è arresa 0-2 (16-21, 19-21) alla forte coppia verdeoro composta da Thamela/Victoria, formazione numero uno del torneo, numero uno del ranking FIVB, dominatrice della Pool E e proveniente dai successi ottenuti contro le francesi Placette/Richard (21-17, 15-21, 19-17) e contro le ucraine Lazarenko/Romaniuk (21-18, 11-21, 15-8) rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi di finale.

Un match ad alto coefficiente di difficoltà per la coppia azzurra. Partita intensa ed equilibrata in entrambi i set, ma con la formazione brasiliana più brava e concreta a sfruttare i momenti chiavi della partita. Equilibrato l’andamento della prima frazione di gioco; dopo esser state ferme in parità a quota 8, sono state infatti Thamela/Victoria a salire in cattedra (11-13), a scappare via (13-18) e a trovare il 16-21 che ha decretato la fine del primo set. Equilibrio che ha contraddistinto anche l’andamento della prima parte del secondo parziale (3-3, 7-7, 11-11); sono state poi le brasiliane a trovare nuovamente l’allungo (12-15, 14-17), ma a differenza del primo set, le azzurre sono state brave a rimanere in partita, a tornare a contatto (16-17) e a ristabilire la parità sul 18-18. Le campionesse d'Italia sono riuscite a metter il naso fuori (19-18) prima di subire però la rimonta delle rivali, decise e brave a trovare lo spunto fiinale che ha fissato il punteggio sul 19-21.

Quinto posto finale dunque per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth e un bilancio positivo per le giovani atlete azzurre, come noto, alla loro prima esperienza di coppia in una rassegna iridata. Un percorso solido e convincente delle atlete del DT Caterina De Marinis; prestazioni importanti che non hanno fatto altro che confermare lo stato di crescita delle azzurre dopo nemmeno un anno di attività. Il futuro del beach volley italiano femminile è segnato, e Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si preparano ad affrontare i prossimi impegni con una consapevolezza in più, quella di poter lottare ad armi pari contro qualsiasi avversario.

Per Valentina Gottardi si tratta del secondo quinto posto ottenuto in una rassegna iridata, dopo quello ottenuto nel 2023 a Tlaxcala (Messico) insieme a Marta Menegatti; per Reka Orsi Toth si tratta invece invece del miglior piazzamento mondiale dopo la rassegna iridata del 2022 a Roma, chiusa nella fase a gironi per infortunio della sorella Viktoria Orsi Toth.

Quello di Adelaide si tratta del settimo quarto di finale disputato da una coppia azzurra in una rassegna iridata dopo quelli svolti da Laura Bruschini e Annamaria Solazzi a Klagenfurt (Austria) nel 2001, da Greta Cicolari e Marta Menegatti a Stare Jablonki (Polonia) nel 2013, da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ad Amburgo (Germania) nel 2019 e, ancora una volta da Marta Menegatti in coppia con Valentina Gottardi a Roma nel 2022. Nel torneo maschile, invece, questo risultato era stato raggiunto da Enrico Rossi e Adrian Carambula e Daniele Lupo e Paolo Nicolai, entrambi nel 2019 ad Amburgo (Germania).

Le parole di Reka Orsi Toth

« Credo che oggi il mio cambio palla non sia stato all’altezza, come invece era stato nelle partite precedenti. Nonostante questo, si sono comunque creati dei momenti all’interno del match in cui abbiamo avuto delle opportunità, penso soprattutto al secondo set, ma purtroppo non siamo riuscite a concretizzare. Loro, invece, mi hanno messo subito in difficoltà in ricezione a partire dall’inizio. Ogni partita ha la sua storia, ogni coppia ha le sue caratteristiche e oggi purtroppo con le brasiliane è andata male. Però ce la siamo giocata e questo è molto importante se consideriamo anche che giochiamo insieme solo da un anno. Da questa esperienza mondiale mi voglio portare via tutto quello di buono che abbiamo fatto, cercando di migliorare e fare ancora meglio il prossimo anno ».

Le parole di Valentina Gottardi

« In generale dobbiamo ritenerci soddisfatte al termine di questo mondiale, perché abbiamo espresso e mostrato un livello alto fin dalla prima partita. Sicuramente quest’ultima partita non è stata la nostra miglior prestazione, ma sono soddisfatta del lavoro fatto da tutti nel corso di questi dieci giorni. Abbiamo dei nuovi spunti da cui partire e migliorare. Abbiamo dimostrato in questo Mondiale che possiamo giocarcela con tutte le coppie più forti del mondo. È stato un Mondiale che ci ha fatto crescere ulteriormente e siamo cresciute come squadra, abbiamo giocato sempre ad altissimi livelli, battagliato con tutti e portato a casa partite molto difficili. Siamo state unite nei momenti di difficoltà. Purtroppo non abbiamo vinto i quarti di finale e c’è rammarico per il mancato accesso alle semifinali, però se guardo tutto nel complesso posso ritenermi soddisfatta di quello che abbiamo fatto lungo questo percorso ».