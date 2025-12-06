Ad Itapema Cottafava/Dal Corso volano agli ottavi

Il duo tricolore, infatti, dopo il passaggio del turno dalla fase a gironi ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale grazie al successo, netto, contro l’ostica coppia austriaca formata da Horst/Pristauz, superata per 2-0 (21-18, 21-13). Vittoria che, appunto, ha permesso alla coppia della Nazionale di giocarsi alle ore 15 italiane un posto per i quarti di finale nel match contro gli argentini Capogrosso N.-Capogrosso T.

Una sconfitta, invece, nel primo turno ad eliminazione diretta, condanna Enrico Rossi e Marco Viscovich. La coppia tricolore, infatti, è stata superata dai francesi Choudikh/Gardoque 2-1 (16-21, 21-15, 15-13). La sconfitta, maturata al tie-break dopo aver giocato e vinto un ottimo secondo set, li ha costretti ad abbandonare anzitempo il torneo del Beach Pro Tour in Brasile.

Stessa sorte anche per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. I campioni d’Italia in carica sono stati battuti nel primo turno ad eliminazione diretta dai brasiliani Evandro/Arthur Lanci con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-15).



Nel tabellone femminile, invece, Claudia Scampoli e Giada Bianchi, in virtù del percorso netto nella fase a gironi, hanno dunque centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale, match in programma oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 16, contro le spagnole Izuzquiza e Vargara.