A Itapema quarti fatali alle coppie azzurre

Cottafava/Dal Corso si devono arrendere per 2-0 (21-19, 21-16) ai brasiliani Evandro/Arthur mentre Scampoi/Bianchi sono andate ko contro l'altra coppia verdeoro Thamela/Victoria che vincendo 2-0 (21-15, 21-13) si sono conquistate l'acceso alle semifinali
1 min
ItapemaCottafavaDal Corso
ITAPEMA (BRASILE)-Si ferma ai quarti di finale la corsa delle due coppie italiane rimaste in gara nell'’ultimo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour, in corso di svolgimento a Itapema (Brasile), per le coppie azzurre.

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Claudia Scampoli e Giada Bianchi, infatti, dopo aver brillantemente conquistato i quarti di finale, non sono riusciti a proseguire il loro cammino e ad approdare tra le migliori quattro formazioni della manifestazione.

Cottafava e Dal Corso si sono arresi ai padroni di casa Evandro/Arthur Lanci, team testa di serie numero uno del torneo, con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-16) , mentre le azzurre Scampoli/Bianchi sono state superate dall’esperta coppia verdeoro di Thamela/Victoria per 2-0 (21-15, 21-13) . 

Per le due compagini federali, dei DT Paolo Nicolai e Caterina De Marinis, si tratta comunque del miglior risultato stagionale raggiunto in un Elite16. Cottafava e Dal Corso, infatti, avevano come miglior piazzamento il tredicesimo posto raggiunto nei tornei di Quintana Roo (Messico), Brasilia e Saquarema (Brasile), mentre Scampoli e Bianchi i noni posti di Brasilia e Saquarema (Brasile).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

