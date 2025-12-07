A Itapema quarti fatali alle coppie azzurre

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Claudia Scampoli e Giada Bianchi, infatti, dopo aver brillantemente conquistato i quarti di finale, non sono riusciti a proseguire il loro cammino e ad approdare tra le migliori quattro formazioni della manifestazione.

Cottafava e Dal Corso si sono arresi ai padroni di casa Evandro/Arthur Lanci, team testa di serie numero uno del torneo, con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-16) , mentre le azzurre Scampoli/Bianchi sono state superate dall’esperta coppia verdeoro di Thamela/Victoria per 2-0 (21-15, 21-13) .

Per le due compagini federali, dei DT Paolo Nicolai e Caterina De Marinis, si tratta comunque del miglior risultato stagionale raggiunto in un Elite16. Cottafava e Dal Corso, infatti, avevano come miglior piazzamento il tredicesimo posto raggiunto nei tornei di Quintana Roo (Messico), Brasilia e Saquarema (Brasile), mentre Scampoli e Bianchi i noni posti di Brasilia e Saquarema (Brasile).