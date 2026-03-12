Tuttosport.com
Scampoli/Bianchi vincono all'esordio a Joao Pessoa

La coppia azzurra, nel primo Elite 16 della stagione, in corso di svolgimento in Brasile, parte con un successo ai danni del duo carioca Verena/Thainara superate con un rotondo 2-0 (22-20, 21-13)
1 min
JOAO PESSOA (BRASILE)-Parte con un successo l'avventura stagionale di Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel circuito stagionale del beach volley. Nel primo Elite16 del Beach Pro Tour 2026, che si sta disputando a Joao Pessoa, in Brasile il duo tricolore, allenato da Caterina De Marinis, ha superato nel primo match della pool B le padrone di casa brasiliane Verena/Thainara con un rotondo 2-0 (22-20, 21-13).
Le azzurre scenderanno nuovamente sulla sabbia oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 19, per affrontare nel secondo match della fase a gironi le danesi Bisgaard-Høgh.

