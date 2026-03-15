Scampoli/Bianchi chiudono al quarto posto a Joao Pessoa

JOAO PESSOA (BRASILE) -Si chiude ai piedi del podio, con un quarto posto finale, l’Elite 16 del Beach Pro Tour che si è concluso oggi a Joao Pessoa, in Brasile. Le azzurre Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono state battute nella finale per il terzo e quarto posto dalla coppia statunitense Kraft/Cheng con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-12).

Primo set ben giocato dalle italiane, che hanno mostrato, come già fatto vedere nel corso del torneo, un ottimo beach volley e sembravano aver preso in mano la situazione con un +4 (10-6). Nella fase centrale del set, però, le nordamericane hanno recuperato trovando prima il pareggio (13-13), per poi imporsi ai vantaggi 22-20.

Il contraccolpo, anche psicologico, di come si sia concluso il primo parziale ha inciso sul secondo set, con il duo tricolore scivolato indietro (2-8). A questo punto Kraft/Cheng hanno continuato a tenere in mano il pallino del gioco fino al definitivo 21-12, che ha permesso alle statunitensi di salire sul terzo gradino del podio.

Per le azzurre Bianchi e Scampoli rimane la consapevolezza di aver disputato un buon torneo, che lascia ben sperare per il proseguo della stagione appena cominciata.