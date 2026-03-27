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Cottafava/Dal Corso pronti a lChallenge di Nayarit

I due azzurri saranno la coppia testa di serie numero del torneo messicano. Stasera alle 20.00 affronteranno gli statunitensi Roberts/Lorenz.
1 min
nAYARITCottafavaDal Corso
Cottafava/Dal Corso pronti a lChallenge di Nayarit

NAYARIT (MESSICO)- È tempo di tornare sulla sabbia in un torneo del Beach Pro Tour per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo il quinto posto all’Elite16 di Itapema di dicembre 2025, sono la coppia testa di serie numero uno al terzo Challenge stagionale di Nayarit (Messico).

Dopo quasi quattro mesi di assenza dal Pro Tour il duo federale, inserito nella pool A, esordirà questa sera alle ore 20 contro il team statunitense proveniente dalle qualifiche di Roberts/Lorenz. L’altra semifinale del girone A vedrà opposti i tedeschi Just/Wüst alla coppia del Paraguay Gonzalo/Giuliano. 

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